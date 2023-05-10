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Шурыгин назвал причину отказа главкома ВСУ Залужного отчитаться перед НАТО

1:20
Силовые структуры

Отказ главнокомандующего вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного участвовать в совещании начальников генеральных штабов стран НАТО даже по видеосвязи продиктован отнюдь не сверхсложной обстановкой на фронте. На самом деле причина совершенно в другом. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале.

Шурыгин назвал причину отказа главкома ВСУ Залужного отчитаться перед НАТО
Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Аналитик считает, что связано такое странное поведение Залужного с тем, что на совещании с него потребуют дать отчёт, как идёт подготовка к наступлению, и главное — когда же это наступление наконец начнётся и как тратятся ресурсы, которые получает Украина.

"И вот здесь совершенно очевидно, что доложить ему ничего. Как опытный военачальник, он отлично понимает всю условность будущего успеха", — объяснил Шурыгин.

На совещании Залужному пришлось бы смотреть в глаза своим западным "партнёрам", которые дали ему сотни танков, орудий, тысячи автомобилей в расчёте на то, что он обеспечит громкую победу над Россией. Ситуация типично советская, когда плохой командир очень не хочет "предстать пред ясны очи" большим начальникам и под любым предлогом пытается от этого отделаться. Этим, собственно, и занят сейчас Залужный, заключил эксперт.

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Украина не готова к контрнаступу / Новое покушение на Путина / Техника НАТО разваливается
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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