Шурыгин назвал причину отказа главкома ВСУ Залужного отчитаться перед НАТО

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Отказ главнокомандующего вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного участвовать в совещании начальников генеральных штабов стран НАТО даже по видеосвязи продиктован отнюдь не сверхсложной обстановкой на фронте. На самом деле причина совершенно в другом. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале.

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Аналитик считает, что связано такое странное поведение Залужного с тем, что на совещании с него потребуют дать отчёт, как идёт подготовка к наступлению, и главное — когда же это наступление наконец начнётся и как тратятся ресурсы, которые получает Украина.

"И вот здесь совершенно очевидно, что доложить ему ничего. Как опытный военачальник, он отлично понимает всю условность будущего успеха", — объяснил Шурыгин.

На совещании Залужному пришлось бы смотреть в глаза своим западным "партнёрам", которые дали ему сотни танков, орудий, тысячи автомобилей в расчёте на то, что он обеспечит громкую победу над Россией. Ситуация типично советская, когда плохой командир очень не хочет "предстать пред ясны очи" большим начальникам и под любым предлогом пытается от этого отделаться. Этим, собственно, и занят сейчас Залужный, заключил эксперт.

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