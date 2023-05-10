Mash: армия Украины пыталась атаковать Москву 9 мая тремя дронами UJ-22 Airborne

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты сообщили, что украинская армия пыталась нанести удары по территории Москвы 9 мая тремя БПЛА UJ-22 Airborne.

Фото: telegram

О планах ВСУ рассказали в Telegram-канале Mash. По его данным, один дрон сбили над селом Перемышль Калужской области, которое расположено в 175 километрах от столицы. Второй БПЛА нейтрализовали в Битцевском лесу рядом с МКАД, отметили в СМИ. Его источник добавил, что третий аппарат обнаружили в Ломоносовском районе Юго-Западного административного округа.

В издании сказали, что дроны не взорвались. В результате происшествий никто не пострадал, военные не смогли повредить инфраструктуру, подчеркнули журналисты. Предположительно, БПЛА запускали из Черниговской области.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что правоохранители не сообщали о попытках ВСУ атаковать Москву 9 мая.

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