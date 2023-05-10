Ракета Х-47М2 "Кинжал" могла быть перехвачена ЗРК Patriot на Украине, но есть два нюанса

Пресс-служба Воздушных сил Украины заявила, что зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot перехватил российскую гиперзвуковую ракету Х-47М2 "Кинжал".

Фото: armenianreport.com

Эксперты "Военного дела" сравнили лётно-технические качества "Кинжалов" и противоракет MIM-104F PAC-3MSE американского комплекса и пришли к выводу, что ЗРК действительно мог осуществить перехват. Однако есть два нюанса, которые ставят под сомнение успешный манёвр Patriot над Киевской областью.

Во-первых, в столице Украины установлены пусковые установки M901, которые предназначены для размещения ЗУР MIM-104E GEM-T. Системы не позволяют эффективно поражать "Кинжалы" в случае их маневрирования.

Во-вторых, украинские спецслужбы опубликовали якобы элементы головной части "Кинжала". Однако при более тщательном рассмотрении видно, что габарит стенок обтекателя составляет более 70-80 мм. Более того, он изготовлен из массивного чугунного сплава, что характерно для корпуса свободнопадающей бомбы.

"Ни о каком "Кинжале" в данном случае не может быть и речи, поскольку головная часть нашей гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47М2 располагает куда более тонкостенным и лёгким жаропрочным обтекателем активной радиолокационной головки самонаведения сантиметрового диапазона", — отметили аналитики.

Однако не стоит недооценивать потенциал усовершенствованных ЗРК Patriot, поскольку MIM-104E и MIM-104F обеспечивают возможность перехвата российских баллистических и крылатых ракет.

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