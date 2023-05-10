Безсонов: генерал Сырский мог быть ликвидирован в результате удара ВКС РФ по штабу ВСУ

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После неожиданного отказа главнокомандующего вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного от участия в совещании начальников генеральных штабов стран НАТО даже по видеосвязи ряд военных экспертов предположили, что главкома уже ликвидировали.

Фото: https://t.me/ukraina_ru/134531

Так, авторы Telegram-канала "Рыбарь" со ссылкой на источники заявили, что 7 и 8 мая российские ВКС нанесли удар по штабу украинских войск в районе Павлограда, где находился один из командующих ВСУ. И отказ Залужного от участия в саммите НАТО может быть связан с последствиями огневого поражения, считают аналитики.

Однако военный эксперт Даниил Безсонов предположил, что речь может идти о гибели командующего Сухопутными войсками ВСУ генерале Александре Сырском. По мнению эксперта, в любом случае, скоро всё станет ясно.

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