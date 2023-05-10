Полковник ПВО Кнутов заявил, что ВС Украины не могли сбить ракету "Кинжал" ВС России

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт, полковник ПВО Юрий Кнутов сообщил, что Пентагон намеренно распространяет ложную информацию о сбитой ракете "Кинжал". Это делается с целью создания иллюзии высокой эффективности американских зенитных ракетных комплексов.

Фото: Kremlin.ru

По мнению Кнутова, перехватить "Кинжал" практически невозможно, так как ракеты способны менять траекторию полёта. Кроме того, американский комплекс Patriot не предназначен для поражения быстро маневрирующих целей.

Если ракета всё же будет сбита, то извлечь из неё какую-либо ценную информацию по технологии производства будет практически невозможно, так как снаряд падает с огромной скоростью и разбивается при ударе, а обломки разлетаются на значительном расстоянии.

"Кроме того, у США провалилась собственная программа по разработке гиперзвуковых ракет, да и практически нет систем подавления такого оружия. Поэтому они считают, что раз не получается самим создать ракеты, то нужно просто убедить всех, что они не представляют из себя ничего особенного и их не нужно бояться", — заключил Кнутов в беседе с газетой "Взгляд".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.