Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов для Pravda.Ru оценил заявления главы МИД России Сергея Лаврова, который предупредил, что Вашингтон формирует "Армию свободной Сирии" с участием членов террористической организации "Исламское государство"*.
"США не смогут открыть второй фронт. Их единственный шаг — отказаться снимать санкции в течение года. Сирия выходит из международной изоляции. Лига арабских стран решила вернуть республику в ряды арабского мира. Лидеры объявили о восстановлении отношений между ней и Саудовской Аравией", — объяснил специалист.
По его мнению, у американских властей недостаточно ресурсов для создания второго фронта против Москвы в этом регионе. Собеседник издания указал на "пласт наработанной позитивной дипломатической информации" РФ, Турции, Ирана и Сирии.
"США создают контрсилы. Россия активно вовлечена в конфликт и является главным спонсором сирийского урегулирования", — заключил эксперт.
Ранее Лавров обвинил Вашингтон в формировании армии террористов. Американские власти намерены дестабилизировать обстановку в Сирии, сказал министр.
*признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ
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