Рогов рассказал об упреждающих ударах по украинским позициям в Запорожье

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС РФ произвели точечные упреждающие удары по украинским позициям в Запорожской области, координаты которых были подтверждены. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Фото: Правда.Ру

"По известным подтвержденным целям украинских войск сегодня нанесены упреждающие точечные ракетные и артиллерийские удары", — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Обстрелу подверглись украинская военная техника, склады с топливом и боеприпасами.

Рогов пояснил, что удары были нанесены с целью помешать украинской армии пойти в контрнаступление.

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