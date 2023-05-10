ВС РФ произвели точечные упреждающие удары по украинским позициям в Запорожской области, координаты которых были подтверждены. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"По известным подтвержденным целям украинских войск сегодня нанесены упреждающие точечные ракетные и артиллерийские удары", — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Обстрелу подверглись украинская военная техника, склады с топливом и боеприпасами.
Рогов пояснил, что удары были нанесены с целью помешать украинской армии пойти в контрнаступление.
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