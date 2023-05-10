Замминистра обороны Украины прокомментировала слухи о ликвидации Залужного и Сырского

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала в своём Telegram-канале сообщения об уничтожении высокопоставленных украинских генералов в зоне спецоперации. Представитель киевского режима отметила, что информацию о якобы ликвидации украинских командующих распространяют в российском инфополе.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

"В течение недели три сообщения. Все живы", — заявила Маляр.

По её мнению, такие сообщения преследуют обычно несколько целей, в числе которых психологическое влияние на самого человека и деморализация украинских войск.

Это лишь незначительный публичный эпизод, из которого можно понять, в каких условиях приходится воевать командирам ВСУ, добавила замминистра.

Ранее военные эксперты предположили, что главком ВСУ Валерий Залужный или командующий Сухопутными войсками Александр Сырский могли быть ликвидированы в результате удара ВКС России.

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