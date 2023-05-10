Российские военные продолжают уничтожать военную технику войск киевского режима в зоне спецоперации в районе Бахмута (Артёмовска). Новые кадры с "дороги смерти", по которой вооружённые силы Украины уже два месяца перебрасывают подкрепления под обстрелом артиллерии ВС РФ, опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
На трассе пылают всё новые груды уничтоженных танков и бронемашин противника, отметили репортёры.
На видео, снятом боевиками ВСУ, которые едут в город, кучи разной разгромленной боевой техники — от танков, БТРов, МТ-ЛБ до натовских и украинских бронеавтомобилей.
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