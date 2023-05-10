РВ: на "дороге смерти" в Бахмут пылают новые груды танков и бронемашин ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные продолжают уничтожать военную технику войск киевского режима в зоне спецоперации в районе Бахмута (Артёмовска). Новые кадры с "дороги смерти", по которой вооружённые силы Украины уже два месяца перебрасывают подкрепления под обстрелом артиллерии ВС РФ, опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

На трассе пылают всё новые груды уничтоженных танков и бронемашин противника, отметили репортёры.

На видео, снятом боевиками ВСУ, которые едут в город, кучи разной разгромленной боевой техники — от танков, БТРов, МТ-ЛБ до натовских и украинских бронеавтомобилей.