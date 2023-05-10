Экс-агент британской внешнеполитической разведки Крук: ситуация на Украине развернулась на 180 градусов

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший агент британской внешнеполитической разведки Аластер Крук сообщил, что ВСУ уступают российской армии по всем параметрам. Эту ситуацию не способна исправить даже военная поддержка западных стран, отметил эксперт.

Фото: ntv.ru

"Ситуация развернулась на 180 градусов", — сказал экс-агент MI-6, видео с мнением специалиста доступно на YouTube-канале Judging Freedom.

По словам Крука, украинский лидер Владимир Зеленский может усомниться в эффективности запуска контрнаступления. Киеву нужно больше снарядов и артиллерийских орудий, добавил эксперт. При этом он предупредил, что у Вооружённых сил Российской Федерации есть всё необходимое для наступления.

Также бывший разведчик заявил, что у армии Украины есть примерно 50 тысяч подготовленных солдат, в то время как у РФ их в несколько раз больше.

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