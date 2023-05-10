Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что силы Армии России в ходе специальной военной операции на Украине нельзя недооценивать.
Он отметил, что россияне смогли в том числе создать значительные оборонные рубежи для отражения "планируемого контрнаступления" украинских войск.
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Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.