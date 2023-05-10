Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать силы России в ходе СВО на Украине

0:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что силы Армии России в ходе специальной военной операции на Украине нельзя недооценивать.

Фото: Omer Messinger/Keystone Press Agency

Он отметил, что россияне смогли в том числе создать значительные оборонные рубежи для отражения "планируемого контрнаступления" украинских войск.