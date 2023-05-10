"Русская Весна": ВС России в Артёмовске уничтожили офицера элитного спецназа ССО Украины

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты заявили, что армия РФ ликвидировала заместителя командира группы восьмого полка Сил специальных операций Украины Дмитрия Крамара.

Фото: СмК

О смерти офицера элитного спецназа написали в Telegram-канале "Русской Весны". По данным военных корреспондентов, Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили замкомандира на территории Артёмовска (Бахмута).

Ранее сообщалось о возможной смерти главкома украинской армией Валерия Залужного или командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Заместитель министра обороны страны Анна Маляр опровергла информацию о ликвидации этих военных.

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