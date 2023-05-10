РВ: опубликованы первые кадры Су-25 ВВС Украины с американскими неуправляемыми ракетами Zuni

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В СМИ появились первые кадры штурмовиков Су-25 ВВС Украины с американскими неуправляемыми ракетами Zuni. На фото самолёты 299-й бригады Воздушных сил вооружённых сил Украины (ВСУ), пишут военкоры "Русской Весны".

Репортёры отметили, что ракеты находятся в четырёх зарядных блоках LAU-10.

Добавим, сегодня также президент Чехии Пётр Павел заявил, что страна рассмотрит возможность передачи ВСУ самолётов L-159 для контрнаступления. Он напомнил, что западные страны пока воздерживаются от передачи современных боевых самолётов на Украину, так как переобучение украинских военных займёт много времени и в истребителях есть секретные системы.