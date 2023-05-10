В СМИ появились первые кадры штурмовиков Су-25 ВВС Украины с американскими неуправляемыми ракетами Zuni. На фото самолёты 299-й бригады Воздушных сил вооружённых сил Украины (ВСУ), пишут военкоры "Русской Весны".
Репортёры отметили, что ракеты находятся в четырёх зарядных блоках LAU-10.
Добавим, сегодня также президент Чехии Пётр Павел заявил, что страна рассмотрит возможность передачи ВСУ самолётов L-159 для контрнаступления. Он напомнил, что западные страны пока воздерживаются от передачи современных боевых самолётов на Украину, так как переобучение украинских военных займёт много времени и в истребителях есть секретные системы.
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