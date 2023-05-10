Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне СВО. В районе Авдеевки идут ожесточённые сражения.
Посёлок Каменка освобождён от ВСУ силами шестого батальона девятой бригады первого Донецкого армейского корпуса под руководством комбата "Злой", Героя ДНР. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщают, что сейчас посёлок полностью очищен от противника, который был отброшен на значительное расстояние к западу. В Каменке остались тела многих украинских боевиков и повреждённая военная техника.
Ранее сообщалось, что ВС Украины поменяли начинку беспилотников для РФ и Москвы.
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Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.