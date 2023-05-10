РВ: освобождённая ВС России Каменка под Авдеевкой завалена трупами и военной техникой ВС Украины

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне СВО. В районе Авдеевки идут ожесточённые сражения.

Фото: rusvesna.su

Посёлок Каменка освобождён от ВСУ силами шестого батальона девятой бригады первого Донецкого армейского корпуса под руководством комбата "Злой", Героя ДНР. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщают, что сейчас посёлок полностью очищен от противника, который был отброшен на значительное расстояние к западу. В Каменке остались тела многих украинских боевиков и повреждённая военная техника.

Ранее сообщалось, что ВС Украины поменяли начинку беспилотников для РФ и Москвы.