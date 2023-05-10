Шурыгин: исчезновение Залужного и Сырского может оказаться продуманной хитростью Киева

1:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Исчезновение высшего командования вооружённых сил Украины (ВСУ) из общественного поля зрения может быть хорошо продуманной хитростью Киева, чтобы ввести в заблуждение российских военных. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя новости о странной "пропаже" главкома ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Слухи о том, что украинские генералы могли быть ликвидированы в результате российского удара по штабу, появились в Сети. Их уже опровергли в Минобороны Украины, не предоставив, правда, никаких доказательств.

По мнению, Шурыгина всё это может быть намеренным вбросом Киева и является такой же предосторожностью при подготовке любого наступления или контрудара, также как и, например, маскировка перевозки войск, просто потому, что нахождение или выявления того или иного штаба или тех или иных военных лидеров на том или ином направлении само по себе является основанием для того, чтобы привлечь внимание к этому направлению. А самое главное — не дать России дополнительную информацию о том где может готовиться удар.

Считать сейчас, что Залужный мёртв, нет никаких оснований, гибель командующего такого уровня очень сложно скрыть, заметил аналитик.

При этом, нужно понимать, что Залужный — не самый главный командующий на фронте, и ни его гибель, ни его исчезновение никак не скажется на ведении боевых действий. Намного важнее выяснить, где находится командующий Сухопутными войсками Сырский, который куда больше погружён непосредственно в управление армией, чем Залужный, заключил Шурыгин.

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