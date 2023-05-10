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Военэксперты объяснили, почему ВС РФ не начинают масштабное наступление на Украине

1:17
Силовые структуры

Российские войска не начали масштабное наступление на Украине, поскольку на данный момент армия занимается укреплением своих позиции в зоне спецоперации. Об этом заявил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. Он подчеркнул, что ВС РФ ведут активные действия по всей линии фронта. Наносятся регулярные авиационные и артиллерийские удары по скоплению живой силы противника.

Военэксперты объяснили, почему ВС РФ не начинают масштабное наступление на Украине
Фото: redstar.ru

"Линия фронта замерла в ожидании большого наступления", — отметил он в беседе с URA.RU.

Военный обозреватель Дмитрий Литовкин добавил, что контрудар ВСУ сейчас рекламируют все: от Киева до Вашингтона. В это время российские войска уже почти освободили Артёмовск. После окончательного перехода города под контроль ВС РФ откроется дорога на Краматорск, Кременчуг и Марьинку. Затем можно будет полностью освободить ДНР, заявил Литовкин.

Также эксперт подчеркнул, что Украина оттягивает своё контрнаступление, так как ВСУ для него не хватает техники.

"Поэтому армия Украины не торопится наступать, понимает, что это закончится крахом", — считает Литовкин.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас / Виктор Баранец
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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