Песков объяснил, почему Россия медленно продвигается в СВО

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия придерживается определённых принципов при проведении спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о темпах продвижения в ходе СВО.

Фото: РИА Новости

Как подчеркнул Песков, Россия не ведёт войну. Война и спецоперация — вещи кардинально разные.

"Почему россияне так медленно продвигаются? Потому что Россия не ведёт войну, мы не ведём войны. Вести войну — совсем другая вещь, это полное уничтожение инфраструктуры, полное уничтожение городов", — пояснил представитель Кремля ATV.

Как уточнил Песков, российские силы пытаются сохранить инфраструктуру, а главное, не навредить мирным жителям.

Ранее представитель Кремля сообщил, что в зоне спецоперации российские военные внимательно изучают западное оружие, которое Украине поставляют иностранные партнёры.

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