"РВ": армия России наносит ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на Донбассе и в Запорожье

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России нанесли ракетно-бомбовые удары по объектам украинской армии на Донбассе и в Запорожье.

Фото: kremlin.ru

Как сообщает "Русская весна", взрывы прогремели на Запорожском направлении, а также в районе населённых пунктов Славянск и Краматорск.

По предварительной информации, российским солдатам удалось уничтожить склад боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Запорожье. После удара началась детонация, уточняет издание.

"Ракеты и "умные бомбы" летят к целям на Донбассе", — добавили военкоры.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поразили ангар с техникой ВСУ и Североатлантического альянса под Херсоном. На территории склада находились боевые машины пехоты (БМП) и бронеавтомобили.

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