Подоляк запросил у Запада три тысячи дронов для ударов ВСУ по новым регионам России

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинской армии нужны ещё как минимум три тысячи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нанесения ударов по инфраструктуре РФ. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Фото: autoparus.by

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью западных дронов намерены уничтожать объекты, расположенные в новых российских регионах. Речь идёт о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав РФ в результате референдумов. При этом политик добавил, что украинские военные не планируют бить по Белгородской области.

"Сколько мы должны использовать дронов и получить их, чтобы уничтожить всю инфраструктуру вдоль линии фронта? Тысячу, две тысячи, три тысячи дронов разных модификаций", — подчеркнул Подоляк в эфире украинского канала "Рада".

Он также назвал беспилотники ключевыми элементами конфликта с Россией.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 22 ударных БПЛА ВСУ над Чёрным морем.

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