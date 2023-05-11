Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
FT: на территории РФ исчезли транзитные товары двойного назначения на миллиард долларов из Европы
РВ: военный ВСУ показал, как в одном дворе в Бахмуте уничтожили технику из разных стран НАТО
РИАН: бойцы из РФ на Марьинском направлении сорвали ротацию украинских войск
"РВ": армия России наносит ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на Донбассе и в Запорожье
Лидер США Байден не смог найти выход со сцены после речи с угрозами всему миру
YLE: Финляндия продаёт остров с военными укреплениями вблизи границы с Россией
Китай назвал четыре принципа Пекина по конфликту на Украине: Это отправная точка
"РВ": Киев резко ответил на заявление Ватикана по "мирной миссии" — Зеленский благословения не давал
Эксперты рассказали о причинах почечной недостаточности у кроликов

Подоляк запросил у Запада три тысячи дронов для ударов ВСУ по новым регионам России

1:11
Силовые структуры

Украинской армии нужны ещё как минимум три тысячи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нанесения ударов по инфраструктуре РФ. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк запросил у Запада три тысячи дронов для ударов ВСУ по новым регионам России
Фото: autoparus.by

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью западных дронов намерены уничтожать объекты, расположенные в новых российских регионах. Речь идёт о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав РФ в результате референдумов. При этом политик добавил, что украинские военные не планируют бить по Белгородской области.

"Сколько мы должны использовать дронов и получить их, чтобы уничтожить всю инфраструктуру вдоль линии фронта? Тысячу, две тысячи, три тысячи дронов разных модификаций", — подчеркнул Подоляк в эфире украинского канала "Рада".

Он также назвал беспилотники ключевыми элементами конфликта с Россией.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 22 ударных БПЛА ВСУ над Чёрным морем.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Каким будет наступление ВСУ? Прогноз Артамонова
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
ВСУ вклинились в российскую оборону в районе Клещеевки

На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.

Под Артёмовском войска ВС Украины нанесли контрудар, вклинившись в оборону ВС России
Российская певица Кристина Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну Дени
Есть повод: Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Всего четыре простых правила эффективно защитят печень
России стоило бы поучиться у Китая выживаемости Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Вторая волна мобилизации в России необходима, заявил Рогозин
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
На похоронах звезды "Убойной силы" Тютрюмова случилось ЧП
На похоронах звезды "Убойной силы" Тютрюмова случилось ЧП
Последние материалы
FT: на территории РФ исчезли транзитные товары двойного назначения на миллиард долларов из Европы
Подоляк запросил у Запада три тысячи дронов для ударов ВСУ по новым регионам России
РВ: военный ВСУ показал, как в одном дворе в Бахмуте уничтожили технику из разных стран НАТО
РИАН: бойцы из РФ на Марьинском направлении сорвали ротацию украинских войск
"РВ": армия России наносит ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на Донбассе и в Запорожье
Лидер США Байден не смог найти выход со сцены после речи с угрозами всему миру
YLE: Финляндия продаёт остров с военными укреплениями вблизи границы с Россией
Китай назвал четыре принципа Пекина по конфликту на Украине: Это отправная точка
"РВ": Киев резко ответил на заявление Ватикана по "мирной миссии" — Зеленский благословения не давал
Эксперты рассказали о причинах почечной недостаточности у кроликов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников