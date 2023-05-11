Украинские боевики выпустили 21 снаряд натовского калибра по четырём населённым пунктам в Донецкой Народной республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Так, ВСУ обстреляли:
"Населённый пункт Максимильяновка — населённый пункт Александровка: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров… Населённый пункт Ильинка — город Донецк: выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", — сообщили в СЦКК.
Кроме того, ещё шесть снарядов 152 калибра ударили по Горловке, и столько же по селу Гольмовскому.
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