ВСУ нанесли удар по четырём населённым пунктам тяжёлыми снарядами

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики выпустили 21 снаряд натовского калибра по четырём населённым пунктам в Донецкой Народной республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Так, ВСУ обстреляли:

Александровку,

Горловку,

Гольмовский,

Донецк.

"Населённый пункт Максимильяновка — населённый пункт Александровка: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров… Населённый пункт Ильинка — город Донецк: выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", — сообщили в СЦКК.

Кроме того, ещё шесть снарядов 152 калибра ударили по Горловке, и столько же по селу Гольмовскому.

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