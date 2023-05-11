РИАН: бойцы из РФ на Марьинском направлении сорвали ротацию украинских войск

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные группировки "Юг" сорвали попытку украинских боевиков провести ротацию личного состава на Марьинском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Фото: youtube.com/BBC News Україна

По группе украинских боевиков отработали артиллерией и танковыми залпами.

"Ударом артиллерии и танков замена личного состава на передовых позициях была сорвана. Противник понёс значительные потери в живой силе", — рассказал Астафьев РИА Новости.

Кроме того, на Авдеевском направлении "Юг" уничтожил украинский бронемобиль.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.