Российские военные группировки "Юг" сорвали попытку украинских боевиков провести ротацию личного состава на Марьинском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
По группе украинских боевиков отработали артиллерией и танковыми залпами.
"Ударом артиллерии и танков замена личного состава на передовых позициях была сорвана. Противник понёс значительные потери в живой силе", — рассказал Астафьев РИА Новости.
Кроме того, на Авдеевском направлении "Юг" уничтожил украинский бронемобиль.
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