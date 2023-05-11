Старовойт: пять снарядов ВСУ попали в электроподстанцию посёлка Тёткино Курской области

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пять украинских снарядов попали в электроподстанцию, расположенную на территории посёлка Тёткино Глушковского района Курской области.

Фото: Fotodom.ru

По словам главы региона Романа Старовойта, в населённом пункте после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) частично нарушено электроснабжение. Он отметил, что сотрудники экстренных служб начнут восстановительные работы, когда обстановка будет безопасной.

"Рано утром со стороны Украины зафиксировано пять прилётов по электроподстанции посёлка Тёткино", — подтвердил губернатор в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что диверсанты ВСУ вступили в бой с российскими пограничниками в Курской области. Как пишет Shot, группа украинских военных получила отпор и отступила после короткой перестрелки.

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