В городе Железногорск Курской области прямо на дорогу упал самодельный дрон, который ВСУ смастерили из подручных материалов. Об этом сообщает Shot.
По данным Telegram-канала, беспилотник, упавший в районе трассы Тросна — Калиновка, был сделан из водопроводной трубы диаметром около 15 сантиметров, мебельной фурнитуры и полипропилена. Его длина — около четырёх метров, размах крыльев — около трёх метров.
Отмечается, что эксперты сейчас изучают обломки самодельного летательного аппарата. В результате падения БПЛА пострадавших нет.
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