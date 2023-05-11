Беспилотник из водопроводной трубы и мебельной фурнитуры упал на дорогу в Курской области

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В городе Железногорск Курской области прямо на дорогу упал самодельный дрон, который ВСУ смастерили из подручных материалов. Об этом сообщает Shot.

Фото: https://tsn.ua/ru/ato/bespilotnik-iz-fanery-rf-pribegaet-k-ulovkam-vo-vremya-raketnyh-atak-foto-2319094.html

По данным Telegram-канала, беспилотник, упавший в районе трассы Тросна — Калиновка, был сделан из водопроводной трубы диаметром около 15 сантиметров, мебельной фурнитуры и полипропилена. Его длина — около четырёх метров, размах крыльев — около трёх метров.

Отмечается, что эксперты сейчас изучают обломки самодельного летательного аппарата. В результате падения БПЛА пострадавших нет.

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