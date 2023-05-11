Глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС генерал-лейтенант Ринат Еникеев подал рапорт об увольнении по собственному желанию.
По данным неназванного источника, Еникеев написал рапорт по рекомендации руководства МЧС.
Примечательно, что именно его называют инициатором реформы пожарного надзора. В 2021 году вступили в действие изменения в законодательстве в области пожарной безопасности в соответствии с которыми была отменена практика сплошных проверок и введен так называемый "умный контроль".
Все объекты были распределены по категориям риска. Для каждого из них индивидуально установили периодичность надзорных мероприятий в сфере пожарной безопасности, передает "РБК".
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