Инициатор реформы пожарного надзора увольняется из МЧС

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС генерал-лейтенант Ринат Еникеев подал рапорт об увольнении по собственному желанию.

Фото: РБК

По данным неназванного источника, Еникеев написал рапорт по рекомендации руководства МЧС.

Примечательно, что именно его называют инициатором реформы пожарного надзора. В 2021 году вступили в действие изменения в законодательстве в области пожарной безопасности в соответствии с которыми была отменена практика сплошных проверок и введен так называемый "умный контроль".

Все объекты были распределены по категориям риска. Для каждого из них индивидуально установили периодичность надзорных мероприятий в сфере пожарной безопасности, передает "РБК".