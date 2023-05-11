Зеленский заявил, что Украина не готова к контрнаступлению

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киеву необходимо больше времени для запуска контрнаступления против Вооружённых сил Российской Федерации. Как отметил президент, военные нуждаются в обещанной поддержке западных стран.

Фото: lentka.com

"С наступлением нам нужно подождать", — подчеркнул руководитель Украины во время беседы с европейскими журналистами в своей штаб-квартире в Киеве.

В западных СМИ напомнили, что наступление ВСУ может стать решающим в конфликте. По данным изданий, украинские власти пытаются доказать, что армия страны, которой помогают партнёры, способна побеждать противника.

"Мы можем идти вперёд и добиться успеха. Но мы потеряли бы много людей", — отметил Зеленский.

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