Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киеву необходимо больше времени для запуска контрнаступления против Вооружённых сил Российской Федерации. Как отметил президент, военные нуждаются в обещанной поддержке западных стран.
"С наступлением нам нужно подождать", — подчеркнул руководитель Украины во время беседы с европейскими журналистами в своей штаб-квартире в Киеве.
В западных СМИ напомнили, что наступление ВСУ может стать решающим в конфликте. По данным изданий, украинские власти пытаются доказать, что армия страны, которой помогают партнёры, способна побеждать противника.
"Мы можем идти вперёд и добиться успеха. Но мы потеряли бы много людей", — отметил Зеленский.
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На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.