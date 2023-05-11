Генерал ВСУ Сырский находится под Бахмутом и готовится к контрнаступлению

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командующий Сухопутными войсками вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский жив, он находится в Константиновке под Бахмутом (Артёмовском) и контролирует подготовку к контрнаступлению. Об этом пишет украинский инсайдерский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе президента Владимира Зеленского.

Фото: https://t.me/ukraina_ru/134531

Источник отметил, что под Бахмутом стабилизировалась погода и ВСУ начали прощупывать фронт на юге. Сейчас боевики проводят первые операции, которые якобы позволили отодвинуть российские силы от "дороги жизни", по которой осуществляется снабжение группировки ВСУ.

Напомним, ранее в Сети начала активно распространяться информация о возможной ликвидации высших командиров ВСУ, в том числе и Сырского в результате удара по штабу в Павлограде. Позже это сообщение официально опровергли в Минобороны Украины.

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