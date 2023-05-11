Кива объяснил, почему Зеленский тянет с наступлением: ищет главкома вместо Залужного

Экс-депутат Рады Илья Кива считает, что президент Украины тянет с контрнаступлением, поскольку возникли вопросы, связанные с управлением вооружёнными силами Украины (ВСУ). Так политик объяснил слова Владимира Зеленского, который заявил в интервью ВВС, что Киеву "нужно ещё немного подождать".

Фото: .thetimes.co.uk

"Ищут главнокомандующего. Ранее была информация из источников, что Зеленский готовит ликвидацию Залужного", — добавил Кива в своём Telegram-канале.

Он предположил, что глава киевского режима мог всё-таки избавиться от своего главного конкурента и обезглавить ВСУ.

Ранее ряд экспертов написали, что главком ВСУ Валерий Залужный и другие высокопоставленные генералы могли быть уничтожены в результате ракетного удара России. Однако эту информацию в Минобороны Украины опровергли, хотя и не предоставили никаких доказательств.

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