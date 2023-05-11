Экс-депутат Рады Илья Кива считает, что президент Украины тянет с контрнаступлением, поскольку возникли вопросы, связанные с управлением вооружёнными силами Украины (ВСУ). Так политик объяснил слова Владимира Зеленского, который заявил в интервью ВВС, что Киеву "нужно ещё немного подождать".
"Ищут главнокомандующего. Ранее была информация из источников, что Зеленский готовит ликвидацию Залужного", — добавил Кива в своём Telegram-канале.
Он предположил, что глава киевского режима мог всё-таки избавиться от своего главного конкурента и обезглавить ВСУ.
Ранее ряд экспертов написали, что главком ВСУ Валерий Залужный и другие высокопоставленные генералы могли быть уничтожены в результате ракетного удара России. Однако эту информацию в Минобороны Украины опровергли, хотя и не предоставили никаких доказательств.
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На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.