Зеленский: Украина победит в конфликте с Россией до президентских выборов в США

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев может победить в конфликте с Москвой до проведения выборов президента США. Голосование пройдёт пятого ноября 2024 года, напомнили в СМИ.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

"Я верю, что к тому времени мы победим", — подчеркнул глава Украины во время беседы с западными журналистами в своей штаб-квартире в Киеве.

Таким образом президент ответил на вопрос о риске лишиться помощи Вашингтона при поражении нынешнего американского коллеги Джо Байдена на выборах.

Как напомнил Зеленский, Киев поддерживают и республиканцы, и демократы.

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