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Зеленский: Украина победит в конфликте с Россией до президентских выборов в США

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Силовые структуры

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев может победить в конфликте с Москвой до проведения выборов президента США. Голосование пройдёт пятого ноября 2024 года, напомнили в СМИ.

Зеленский: Украина победит в конфликте с Россией до президентских выборов в США
Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

"Я верю, что к тому времени мы победим", — подчеркнул глава Украины во время беседы с западными журналистами в своей штаб-квартире в Киеве.

Таким образом президент ответил на вопрос о риске лишиться помощи Вашингтона при поражении нынешнего американского коллеги Джо Байдена на выборах.

Как напомнил Зеленский, Киев поддерживают и республиканцы, и демократы.

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🔴Украина не готова к контрнаступу / Новое покушение на Путина / Техника НАТО разваливается
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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