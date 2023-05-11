Политолог Безпалько: Киев пытается запутать Россию, заявляя о принуждении к переговорам

1:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад рассматривает текущий момент в украинском конфликте как время для передышки и насыщения Киева оружием, сообщил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, комментируя в интервью Pravda.Ru заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что украинскую сторону пытаются усадить за стол переговоров с Москвой.

Фото: Telegram-канал

Эксперт призвал не доверять подобного рода высказываниям, ведь Киев ничего не решает самостоятельно. По его словам, в случае прекращения поддержки со стороны Запада экономика и государственность Украины рухнут.

"Это просто определённый туман конфликта, в рамках которого Россию пытаются ввести в заблуждение. В реальности никто не собирается идти на переговоры. Украинскую армию наоборот готовят к контрнаступлению, основные препятствия для его начала — погодные условия", — сказал собеседник издания.

Политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов добавил, что мирные переговоры возможны лишь на российских условиях. Как пояснил эксперт, заявление Данилова демонстрирует полную зависимость Украины от Запада.

"Киевский режим прекрасно понимает, что если ему скажут "лежать", он будет лежать, если ему скажут "лаять", он будет лаять, если скажут "сесть за стол переговоров", он сядет", — резюмировал специалист.

Ранее Данилов сообщил о том, что некоторые страны запустили информационную кампанию по принуждению Киева к диалогу с Москвой. При этом он подчеркнул: Украина не планирует "сдавать национальные интересы".

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