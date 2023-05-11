Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гражданка РФ полетела в Египет и пожаловалась на дискриминацию россиян в стране
Поклонники не узнали Наталью Андрейченко из-за её сильной худобы
Может ли система ПВО принять за угрозу воздушный шарик, объяснил эксперт
CNN: Великобритания передала Украине ракеты большой дальности Storm Shadow
Мойка весной: влияние на автомобиль
Генерал Ходжес: США могут испортить наступление ВСУ в самый важный момент
Актриса Алёна Яковлева заявила о давнем распространении украинской пропаганды против граждан РФ
Комары на дачном участке: эффективные способы защиты от насекомых
"Барселону" оштрафовали на 15 млн евро за финансовые махинации

Командир ВС РФ с позывным "Тишина" рассказал об использовании ВСУ "Фурий" в районе Марьинки

1:04
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали активно применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Фурия" в районе населённого пункта Марьинка.

Командир ВС РФ с позывным "Тишина" рассказал об использовании ВСУ "Фурий" в районе Марьинки
Фото: Росгвардия

По словам командира роты российских военных с позывным "Тишина", речь идёт о "больших птичках", похожих на беспилотные комплексы "Орлан" ВС РФ.

"Противник с первыми лучами солнца начинает действовать. Буквально: наступает рассвет — и начинают лететь так называемые "Фурии", — отметил боец в беседе с военкором RT Владом Андрицей.

Журналист пояснил, что приехал на Марьинское направление до рассвета, поэтому в целях безопасности передвигался без фонарика и камеры.

Ротный командир также продемонстрировал корреспонденту западные пайки и дот, где пытались спрятаться боевики ВСУ. Как подчеркнул военнослужащий, подобные укрытия невозможно подготовить за один день.

Ранее стало известно, что пять украинских солдат погибли в Марьинке под огнём собственной артиллерии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Даже Шойгу такого не ожидал: НАТО отправили Киеву инновационное оружие
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
ВСУ вклинились в российскую оборону в районе Клещеевки

На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.

Под Артёмовском войска ВС Украины нанесли контрудар, вклинившись в оборону ВС России
Российская певица Кристина Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну Дени
Есть повод: Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Всего четыре простых правила эффективно защитят печень
Западные союзники не могли замолчать героизм Красной армии Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Вторая волна мобилизации в России необходима, заявил Рогозин
ВСУ бросили в бой силы "Гвардии наступления" в районе Артёмовска
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
Последние материалы
Может ли система ПВО принять за угрозу воздушный шарик, объяснил эксперт
CNN: Великобритания передала Украине ракеты большой дальности Storm Shadow
Мойка весной: влияние на автомобиль
Генерал Ходжес: США могут испортить наступление ВСУ в самый важный момент
Актриса Алёна Яковлева заявила о давнем распространении украинской пропаганды против граждан РФ
Западные союзники не могли замолчать героизм Красной армии
Комары на дачном участке: эффективные способы защиты от насекомых
Командир ВС РФ с позывным "Тишина" рассказал об использовании ВСУ "Фурий" в районе Марьинки
"Барселону" оштрафовали на 15 млн евро за финансовые махинации
Что делать, если собака получила обморожение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников