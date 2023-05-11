Командир ВС РФ с позывным "Тишина" рассказал об использовании ВСУ "Фурий" в районе Марьинки

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали активно применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Фурия" в районе населённого пункта Марьинка.

Фото: Росгвардия

По словам командира роты российских военных с позывным "Тишина", речь идёт о "больших птичках", похожих на беспилотные комплексы "Орлан" ВС РФ.

"Противник с первыми лучами солнца начинает действовать. Буквально: наступает рассвет — и начинают лететь так называемые "Фурии", — отметил боец в беседе с военкором RT Владом Андрицей.

Журналист пояснил, что приехал на Марьинское направление до рассвета, поэтому в целях безопасности передвигался без фонарика и камеры.

Ротный командир также продемонстрировал корреспонденту западные пайки и дот, где пытались спрятаться боевики ВСУ. Как подчеркнул военнослужащий, подобные укрытия невозможно подготовить за один день.

Ранее стало известно, что пять украинских солдат погибли в Марьинке под огнём собственной артиллерии.

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