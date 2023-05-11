Депутат ГД Шеремет призвал Зеленского готовиться к капитуляции вместо контрнаступления

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский должен готовиться к капитуляции вместо контрнаступления, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Фото: tvc.ru

По его мнению, киевскому режиму не удастся избежать падения. Он добавил, что украинцам следует осознать, к каким проблемам их привёл Зеленский. Как пояснил парламентарий, лишь после такого прозрения народ Украины начнёт постепенно возвращаться к мирному существованию.

"Время для Зеленского истекло. Ему пора вместо контрнаступления готовиться к подписанию акта о капитуляции", — отметил Шеремет в беседе с РИА Новости.

При этом он подчеркнул: заявление Киева о неготовности к наступательным действиям может оказаться сознательным вбросом для отвлечения внимания. Депутат допустил попытку ВСУ перейти в контратаку на линии соприкосновения.

Ранее Зеленский сообщил, что Украине требуется больше времени для подготовки к наступлению. Политик призвал Запад передать ВСУ обещанную технику.

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