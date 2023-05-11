Сивков: Зеленский понимает, что у контрнаступления ВСУ нет шансов, поэтому "заговорил по-другому"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Константин Сивков оценил слова украинского лидера Владимира Зеленского, сообщившего журналистам BBC о том, что Киев не закончил подготовку к контрнаступлению, потому что для этого ему нужно больше времени, чем ожидалось.

Фото: Телеграм

Эксперт считает, что таким образом украинский президент практически расписался в бессилии Киева.

"Шансов на успех у них нет. При существующем соотношении сил и средств России и Украины у них нет шансов", — сказал Сивков в интервью НСН.

Зеленский прекрасно это понимает, и именно поэтому он "так заговорил", уверен эксперт.

Сивков также напомнил, что Киев намеревался устроить диверсии на 9 мая, но потерпел в этом неудачу, потому что действия ВСУ не подготовлены с политической и дипломатической точки зрения.

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