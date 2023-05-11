Корреспонденты издания "Московский Комсомолец" побывали в зоне проведения СВО, где проходят службу десять друзей детства из Калмыкии. В ходе опасного путешествия журналистам удалось пообщаться с военным с позывным "Космос", который добровольно прибыл на фронт вместе с товарищами.
"Космос" сумел занять пост командира. По его словам, позиции бойцов находятся в трёх километрах от противника, который атакует их местоположение регулярно.
Как отметил военнослужащий, ВСУ часто используют дроны-камикадзе на подступах к Бахмуту. Это беспилотники, которые вооружены взрывчаткой. Они следуют за разведывательными дронами и нацелены на уничтожение людей или военной техники.
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На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.