МК: на подступах к Бахмуту российский командир из Калмыкии сообщил об атаках ВС Украины

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Корреспонденты издания "Московский Комсомолец" побывали в зоне проведения СВО, где проходят службу десять друзей детства из Калмыкии. В ходе опасного путешествия журналистам удалось пообщаться с военным с позывным "Космос", который добровольно прибыл на фронт вместе с товарищами.

Фото: РИА Новости

"Космос" сумел занять пост командира. По его словам, позиции бойцов находятся в трёх километрах от противника, который атакует их местоположение регулярно.

Как отметил военнослужащий, ВСУ часто используют дроны-камикадзе на подступах к Бахмуту. Это беспилотники, которые вооружены взрывчаткой. Они следуют за разведывательными дронами и нацелены на уничтожение людей или военной техники.

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