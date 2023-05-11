Уоллес сообщил, что США поддержали Лондон в решении передать Киеву ракеты большой дальности Storm Shadow

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что США выразили Лондону свою поддержку, когда тот решил отправить Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Фото: wikimedia

Уоллес подчеркнул, что поддержка со стороны США в этом плане просто "невероятная".

"Что касается использования, или передачи, или дарения Storm Shadow, Соединённые Штаты выражают невероятную поддержку по поводу решения Великобритании поступить так", — сказал Уоллес.

Трансляция, в ходе которой министр в палате общин отвечал на вопросы парламентариев на тему поддержки Украины, была доступна на сайте британского парламента.

В своём выступлении ранее Уоллес подтвердил намерение Британии передать Киеву ракеты Storm Shadow. Об этом же ранее проинформировал телеканал СNN.

Отмечается, что киевские власти дали Лондону обещание не применять эти ракеты для ударов по целям на территории России.

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