Экс-офицер армии США Крапивник о наступлении ВСУ: они попытаются, но провалятся и "пойдут домой"

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший офицер американской армии Станислав Крапивник прокомментировал ситуацию с откладыванием контрнаступления ВСУ.

Фото: Вадим Савицкий

Эксперт в разговоре с "МК" заверил, что не стоит доверять словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Украину якобы пытаются усадить за стол переговоров с РФ на российских условиях.

Крапивник уверен, что при помощи Данилова Киев хочет скрыть подготовку к реальному наступлению, пытаясь добиться таким образом эффекта внезапности. Ведь начать неожиданное наступление в наше время архисложно, напомнил эксперт, в частности, из-за большого скопления "всевидящих" спутников у обеих сторон.

В современных условиях преподнести противнику военный сюрприз почти невозможно, подчеркнул Крапивник. Такой сюрприз может быть максимум локальным, поэтому наступление Киева не будет масштабным.

"Они сами опасаются, потому что понимают, что наступление будет провальным. Очевидно, будет что-то более-менее символическое, а потом они скажут "мы попытались, но провалились" и пойдут домой, снова сидеть в обороне", — сказал Крапивник.

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