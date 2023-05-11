Генерал Овчинский уличил США в подготовке атаки на Приднестровье

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По мнению генерал-майора МВД России в отставке Владимира Овчинского, США ведут подготовку к атаке на Приднестровье, чтобы оказать помощь ВСУ в запланированном контрнаступлении.

Фото: royalnavy.mod.uk

Эксперт рассказал, что США будут полностью контролировать этот процесс: они будут руководить действиями румынских военных, одетых как молдавские военные, которые и будут атакующей силой. Координировать перемещения румынских военных будет элитная американская 101-я воздушно-десантная дивизия, которая в данный момент находится в Румынии в полном составе и полной боевой готовности.

Таким образом США совместно с румынами помогут Киеву провести долгожданное наступление, отметил Овчинский.

Генерал добавил, что именно с этой целью 8 мая на Чёрном море стартовали военные учения "Грозная морская сила" под руководством НАТО.

"Начали учения в Румынии — там базируется штаб, в черноморской акватории. Там решается две проблемы — поддержка возможного военного переворота в Турции, потому что они никак не хотят сохранения Эрдогана у власти, и нападения Румынии на Приднестровье", — пояснил Овчинский в беседе с "Военным делом".

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