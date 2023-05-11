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"Русская Весна": украинские снайперы Демченко и Зайченко ликвидированы в Артёмовске

0:41
Силовые структуры

Журналисты сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили двух украинских снайперов Руслана Демченко и Николая Зайченко в Артёмовске (Бахмуте).

"Русская Весна": украинские снайперы Демченко и Зайченко ликвидированы в Артёмовске
Фото: warfiles.ru

О смерти военных написали в Telegram-канале "Русской Весны". Корреспонденты отметили, что Демченко родился в 1989 году. Этот мужчина относился к первому штурмовому отделению второго штурмового взвода воинской части Т0950, добавили в СМИ. По его данным, военный проиграл снайперскую дуэль бойцу ВС России.

Вместе с этим в издании заявили, что Зайченко родился во Львове.

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Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живёт на фронте 3 часа"
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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