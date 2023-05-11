Журналисты сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили двух украинских снайперов Руслана Демченко и Николая Зайченко в Артёмовске (Бахмуте).
О смерти военных написали в Telegram-канале "Русской Весны". Корреспонденты отметили, что Демченко родился в 1989 году. Этот мужчина относился к первому штурмовому отделению второго штурмового взвода воинской части Т0950, добавили в СМИ. По его данным, военный проиграл снайперскую дуэль бойцу ВС России.
Вместе с этим в издании заявили, что Зайченко родился во Львове.
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На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.