"Русская Весна": украинские снайперы Демченко и Зайченко ликвидированы в Артёмовске

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Журналисты сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили двух украинских снайперов Руслана Демченко и Николая Зайченко в Артёмовске (Бахмуте).

Фото: warfiles.ru

О смерти военных написали в Telegram-канале "Русской Весны". Корреспонденты отметили, что Демченко родился в 1989 году. Этот мужчина относился к первому штурмовому отделению второго штурмового взвода воинской части Т0950, добавили в СМИ. По его данным, военный проиграл снайперскую дуэль бойцу ВС России.

Вместе с этим в издании заявили, что Зайченко родился во Львове.

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