Военные России сбили в зоне СВО дрон ВСУ "Баба Яга"

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные сбили в зоне спецоперации огромный промышленный дрон вооружённых сил Украины (ВСУ) "Баба Яга", за которым охотились больше месяца. Об этом сообщают в соцсетях.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42121

Сельскохозяйственный дрон-опрыскиватель, который ВСУ переоборудовали в бомбардировщик, сбили зенитчики ВС РФ. Бойцы противовоздушной обороны прицельным огнём зацепили винт и заставили коптер приземлиться. На нём крепились шесть мин.

Другому украинскому БПЛА "Лелека-100" бойцы попали в крыло. Такие разведывательные дроны боевики нередко минируют.

Ранее сегодня самодельный беспилотник ВСУ из водопроводной трубы и мебельной фурнитуры упал на дорогу в Курской области.

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