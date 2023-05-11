Российские военные сбили в зоне спецоперации огромный промышленный дрон вооружённых сил Украины (ВСУ) "Баба Яга", за которым охотились больше месяца. Об этом сообщают в соцсетях.
Сельскохозяйственный дрон-опрыскиватель, который ВСУ переоборудовали в бомбардировщик, сбили зенитчики ВС РФ. Бойцы противовоздушной обороны прицельным огнём зацепили винт и заставили коптер приземлиться. На нём крепились шесть мин.
Другому украинскому БПЛА "Лелека-100" бойцы попали в крыло. Такие разведывательные дроны боевики нередко минируют.
Ранее сегодня самодельный беспилотник ВСУ из водопроводной трубы и мебельной фурнитуры упал на дорогу в Курской области.
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На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.