Wargonzo: ВСУ пошли в атаку под Майорском в ДНР

Украинские военные пошли в атаку под Майорском в ДНР. Там ведутся активные боестолкновения с самого утра. Об этом написал в четверг вечером военный корреспондент автор проекта Wargonzo Семён Пегов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что от источников проекта на передовой поступают сообщения о локальных успехах ВСУ на этом участке фронте.

В настоящий момент российские подразделения предпринимают попытки отбросить боевиков обратно, им ещё не удалось закрепиться, продвижение было относительно незначительным, добавил репортёр. По его словам, есть тревожные сигналы и на Горловском направлении.

Можно согласиться, с Евгением Поддубным, который заявил ранее, что контрнаступление ВСУ началось, заключил журналист.

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