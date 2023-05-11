Анастасия Кашеварова эмоционально отреагировала на известие о начавшемся наступлении ВСУ.
Журналистка сообщила, что с флангов в Артёмовске наступают, а Запорожье эвакуируют.
"Колонны техники ВСУ спокойно идут, никто по ним не бьёт. Вагоны с техникой до этого шли, никто по ним не бил", — написала Анастасия в своём Telegram-канале.
Она обратилась к военнослужащим ВС РФ.
"Пацаны, эти твари всё продали, бизнес залез и мудаки. Я знаю, что вы страну не предадите. Весь народ с вами", — заявила Кашеварова.
Ранее военкор Евгений Поддубный рассказал о наступлении бронетехники ВСУ.
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На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.