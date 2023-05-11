Кашеварова о начавшемся контрнаступлении: Колонны техники ВСУ спокойно идут, никто по ним не бьёт

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Анастасия Кашеварова эмоционально отреагировала на известие о начавшемся наступлении ВСУ.

Фото: Телеграм-канал Владимира Зеленского

Журналистка сообщила, что с флангов в Артёмовске наступают, а Запорожье эвакуируют.

"Колонны техники ВСУ спокойно идут, никто по ним не бьёт. Вагоны с техникой до этого шли, никто по ним не бил", — написала Анастасия в своём Telegram-канале.

Она обратилась к военнослужащим ВС РФ.

"Пацаны, эти твари всё продали, бизнес залез и мудаки. Я знаю, что вы страну не предадите. Весь народ с вами", — заявила Кашеварова.

Ранее военкор Евгений Поддубный рассказал о наступлении бронетехники ВСУ.

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