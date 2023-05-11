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"РВ": ВСУ начали "ползучее контрнаступление", маскируя главный удар серией мелких

Силовые структуры

Украинские войска начали "ползучее контрнаступление", маскируя главный удар серией мелких. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

"РВ": ВСУ начали "ползучее контрнаступление", маскируя главный удар серией мелких
Фото: informing.ru

Репортёры отмечают, что пока таки не носят масштабного характера. Силы главного удара с западной бронетехникой ("Леопардами", "Челленджерами", БМП "Брэдли" и другой) не задействуются.

Серия контратак проведена на флангах Бахмута (Артёмовска). ВСУ также пытаются контратаковать на нескольких участках на Авдеевском направлении.

По информации издания, нет пока данных и о продвижении противника в районе Майорска под Горловкой, якобы идут лишь позиционные бои.

Затишье на южном фронте, враг, вероятно, готовит свои удары на Запорожском и, возможно, Херсонском участках. Какие-то удары, вероятно, будут ложные, добавили военкоры.

Сообщения о переброске механизированных соединений ВСУ через Харьков в сторону Белгородской области появляются уже неделю, но ударный кулак врага с полутора-двумя сотнями единиц новой западной бронетехники на фронте пока не замечен. Он готовится нанести удар на узком участке фронта в неизвестном месте, заключили авторы "РВ".

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АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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