Рогов не подтвердил информацию о начавшемся контрнаступлении ВСУ

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что пока не имеет подтверждения факту начала контрнаступления ВСУ.

Фото: Правда.Ру

"Дорогие друзья, информацию о начале полномасштабного наступления на Запорожском фронте не могу подтвердить", — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Рогов добавил, что оперативно связался с российскими военными, находящимися сейчас на линии соприкосновения, и никто из них также не подтвердил информацию о "начавшемся контрнаступлении" Киева, которую растиражировали многие СМИ и Telegram-каналы.

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