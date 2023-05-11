Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что пока не имеет подтверждения факту начала контрнаступления ВСУ.
"Дорогие друзья, информацию о начале полномасштабного наступления на Запорожском фронте не могу подтвердить", — написал Рогов в своём Telegram-канале.
Рогов добавил, что оперативно связался с российскими военными, находящимися сейчас на линии соприкосновения, и никто из них также не подтвердил информацию о "начавшемся контрнаступлении" Киева, которую растиражировали многие СМИ и Telegram-каналы.
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На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.