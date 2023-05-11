Военкоры: для ударов по ВСУ вылетает российская авиция

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Для ударов по боевикам вооружённых сил Украины (ВСУ) вылетает авиация ВКС России. Об этом сообщает в четверг вечером "Военная хроника" в своём Telegram-канале.

Фото: Вадим Савицкий

Издание отмечает, что, по предварительным данным, звуки пролётов истребителей, бомбардировщиков и самолётов штурмовой авиации зафиксированы на южном направлении в районе Херсонской области и Запорожья.

Также звучит воздушная тревога в Черниговской и Сумской областях, сообщается о первых взрывах на объектах ВСУ, поражены склады, ангары с техникой и пункты временной дислокации.

Ранее сегодня военкоры с мест заявили, что ВСУ попытались начать ползучее контрнаступление на нескольких направлениях, маскируя главный удар.

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