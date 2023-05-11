РусВесна: на линии соприкосновения всё штатно, слухи о начавшемся контрнаступлении ВСУ ничем не обоснованы

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспонденты издания "Русская Весна" сообщили, что причин для паники на фоне слухов о начавшемся контрнаступлении ВСУ пока нет.

Фото: inosmi.ru

Эксперты отметили, что практически на всех основных направлениях ситуация штатная и находится под контролем ВС РФ.

В частности, на данный момент под Майорском контратаки ВСУ не имеют успеха. На Запорожском фронте всё без изменений, здесь наблюдаются только ставшие уже привычными локальные боестолкновения и артиллерийские дуэли вдоль линии боевого соприкосновения.

Под Белгородом ситуация остаётся в пределах нормы.

"Колонны из-под Харькова в направлении Белгородской области — пока ни о чем не говорят, дальнейшее движение колонн непонятно.

Под Белгородом ситуация сейчас в норме. Слухам о колоннах уже более недели", — говорится в Telegram-канале издания.

В направлении Кременной-Сватово российские войска активно теснят ВСУшников.

На Херсонском направлении также пока не наблюдается никаких опасных продвижений, концентрация украинских лодок происходит на обычном уровне, под наблюдением ВС РФ.

Военкоры признали, что самым сложным остаётся Бахмутский участок, где ещё не остыл "пожар прорывов".

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