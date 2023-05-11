Кашеварова сообщила, что бойцы ВС РФ успешно отбили атаку ВСУ

Анастасия Кашеварова опубликовала сообщение военнослужащих ВС РФ, которые сообщили, что встретили ВСУ "с огоньком".

Фото: скрин Ютуб

Журналистка разметила в своём Telegram-канале новость о том, что 110 и 79 бригады ВСУ были остановлены огнём бойцов армии РФ. Сообщается, что наступающие украинские бригады были плохо оснащены техникой. В основном, по информации журналистки, в атаке участвовали противотанковые подразделения.

Ранее Кашеварова рассказала, что колонны техники ВСУ спокойно идут, а по ним никто не бьёт.

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