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Армии РФ удалось отбить атаку на Майорск после того, как ВСУ заняли два опорных пункта

Силовые структуры

Ожесточённые бои за Майорск велись целый день, но ВС РФ удалось отстоять населённый пункт.

Армии РФ удалось отбить атаку на Майорск после того, как ВСУ заняли два опорных пункта
Фото: Mil.gov.ua

Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, наступление ВСУ на Майорск отбито, несмотря на то, что противнику удалось занять два опорных пункта.

"Попытка прорыва оказалась безуспешной. Однако иллюзий здесь никто не питает, Донбасс готовится отбивать новые накаты врага", — гласит информация Telegram-канала.

Ранее представители Минобороны РФ опровергли заявления о "прорывах обороны" в результате наступления ВСУ.

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АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.

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