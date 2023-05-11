Армии РФ удалось отбить атаку на Майорск после того, как ВСУ заняли два опорных пункта

Ожесточённые бои за Майорск велись целый день, но ВС РФ удалось отстоять населённый пункт.

Фото: Mil.gov.ua

Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, наступление ВСУ на Майорск отбито, несмотря на то, что противнику удалось занять два опорных пункта.

"Попытка прорыва оказалась безуспешной. Однако иллюзий здесь никто не питает, Донбасс готовится отбивать новые накаты врага", — гласит информация Telegram-канала.

Ранее представители Минобороны РФ опровергли заявления о "прорывах обороны" в результате наступления ВСУ.

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