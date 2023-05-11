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В Минобороны РФ опровергли заявления о "прорывах обороны" в результате наступления ВСУ

Силовые структуры

Представители Минобороны РФ заверили, что сообщения Telegram-каналов о начале масштабного наступления ВСУ не соответствуют действительности. 

В Минобороны РФ опровергли заявления о "прорывах обороны" в результате наступления ВСУ
Фото: Вадим Савицкий

"Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем», — гласит заявление ведомства.

МО сообщило о том, что на Краснолиманском направлении успешно отбиты две атаки ротных тактических групп ВСУ в районах нп. Кременная и Червоная Диброва.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что танки ВСУ идут по объездной Харькова к границе с Россией. 

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.

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