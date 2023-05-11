Представители Минобороны РФ заверили, что сообщения Telegram-каналов о начале масштабного наступления ВСУ не соответствуют действительности.
"Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем», — гласит заявление ведомства.
МО сообщило о том, что на Краснолиманском направлении успешно отбиты две атаки ротных тактических групп ВСУ в районах нп. Кременная и Червоная Диброва.
Ранее военкор Александр Коц сообщил, что танки ВСУ идут по объездной Харькова к границе с Россией.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.