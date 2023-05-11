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Кашеварова о контрнаступлении ВСУ: сами панику подняли, а потом ещё и все карты выложили на стол

1:04
Силовые структуры

Анастасия Кашеварова заверила, что никто из военкоров не делал вбросы о контрнаступлении ВСУ. Она уверена, что "ребята написали абсолютную правду".

Кашеварова о контрнаступлении ВСУ: сами панику подняли, а потом ещё и все карты выложили на стол
Фото: topwar.ru

Журналистка рассказала, что техника идёт, поля разминируют, фронт приходит в движение, а в Артёмовске "рвут фланги".

"Украина ищет, где у нас трещит по швам", — написала Анастасия в своём Telegram-канале.

Она призвала не паниковать, но при этом быть на чеку, напомнив про осеннее наступление ВСУ.

"Помню как успокаивали и про Изюм, и про Балаклею, и про Лиман", — написала журналистка.

Кашеварова призвала грамотно работать с информацией.

"И сообщать о том, откуда и куда полетели наши истребители тоже не надо. А то сами панику подняли, извратив Коца и Поддубного, а потом ещё и все карты выложили на стол", — высказала своё возмущение журналистка.

Ранее Анастасия Кашеварова сообщила, что бойцы ВС РФ успешно отбили атаку ВСУ.

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АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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