Вооружённые силы России нанесли мощные удары по целям в Киеве неуязвимыми для украинской ПВО крылатыми ракетами Х-22.
Ракеты способны обходить многоуровневую защиту противовоздушной и противоракетной обороны украинцев и их практически невозможно перехватить, так как тяжело обнаружить, заявили военные аналитики.
"Их большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб", — пишет Military Watch Magazine.
Как подчеркнули авторы, Х-22 используют для поражения стратегически ключевых объектов в Незалежной, тогда как ВСУ бессильны с этим что-либо сделать.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.