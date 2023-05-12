MWM: Россия нанесла удары по целям в Киеве неуязвимыми для ПВО Украины ракетами Х-22

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России нанесли мощные удары по целям в Киеве неуязвимыми для украинской ПВО крылатыми ракетами Х-22.

Фото: mil.ru

Ракеты способны обходить многоуровневую защиту противовоздушной и противоракетной обороны украинцев и их практически невозможно перехватить, так как тяжело обнаружить, заявили военные аналитики.

"Их большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб", — пишет Military Watch Magazine.

Как подчеркнули авторы, Х-22 используют для поражения стратегически ключевых объектов в Незалежной, тогда как ВСУ бессильны с этим что-либо сделать.

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