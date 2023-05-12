CNN: ВСУ перед началом наступления наносят удары по складам оружия и командным центрам ВС РФ

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины тщательно готовятся перед началом масштабного наступления, нанося удары по складам оружия и командным центрам российских войск. Об этом сообщает CNN.

Фото: ntv.ru

Телеканал передаёт, ссылаясь на высокопоставленных военных чиновников США и Запада, что украинская армия начала "формировать” операции против армии России в преддверии долгожданного контрнаступления.

Формирование включает в себя нанесение ударов по таким целям, как склады оружия, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы, чтобы подготовить поле боя для наступающих сил. Это стандартная тактика, разработанная перед крупными комбинированными операциями, заявили источники CNN, знакомые с ситуацией на фронте.

Чиновники добавили, что такие операции могут продолжаться в течение многих дней до начала основной части любого запланированного наступления Украины.

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